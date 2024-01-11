Об этом он рассказал на своем канале.

«Думаю, что прежде всего это могут быть обманчивые маневры, но вы понимаете, что в случае, если им удастся достичь определенных успехов и удастся развивать этот успех, эти маневры, конечно, могут так же перерасти в самодостаточные удары», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, сейчас мы видим, что враг действительно пытается максимально нажать, хотя он соглашается с тем, что раньше все походило на то, что Марьинка – это обманчивый маневр. Но сейчас, считает он, ситуация может сложиться таким образом, что, если будет удаваться развивать успех, они попытаются.

В то же время эксперт отмечает, что есть один фактор, который будет влиять на всю ситуацию, и заключается он в том, насколько быстро россиянам удастся подтянуть еще подкрепление и как оно будет распределено по направлениям. В частности, отмечает он, россияне оживили наступательные действия и на Купянском направлении, и на Бахмутском, и на Донецком в общем, возьмем и Авдеевку, и Марьинку, и еще они хотят на Юге, на Таврическом направлении в южной части вести наступательные действия.

«Все равно какие-то направления будут признаны более приоритетными, а какие-то – менее, то есть с целью сковывания наших подразделений, такие тоже появятся. Если им не удалось начать масштабное наступление по всей линии фронта в октябре, сейчас вряд ли удастся. Поэтому они сконцентрируются скорее всего на Авдеевке. Я не исключаю, что Купянск, он всегда будет, потому что это северный фланг и им оттуда это просто логистически не сложно делать. И это, возможно, будет оставаться Бахмут. Вот такие три точки», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал статью Die Welt о том, что ВСУ могут готовить операцию по освобождению Крыма, когда получат F-16.

Также Politeka писала о том, что Бабий рассказал, будут ли задержки пенсий в 2024 году и от чего это зависит.





