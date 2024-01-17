Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию в BILD о том, что в 2025 году начнется война между россией и НАТО, Альянс направит 300 тысяч военных для сдерживания.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, на самом деле он очень рад, что издание BILD обнародовало этот материал о войнах россии с НАТО в 2025 году. Как он объясняет, ранее об этом говорили эксперты, журналисты, специалисты, об этом писали книги, как россия может напасть на страны Балтии, как они могут пойти из Калининграда, как это может происходить, но реакции от мира не было.

«А сейчас мы видим, что это наконец рассматривается на уровне НАТО как серьезная угроза и вызовы, и на уровне Германии. То есть это уже не просто журналистское расследование, не просто книга или сценарий аналитиков. Это реалии, которые могут быть», – подчеркивает Александр Мусиенко.

В то же время эксперт отмечает, что эта публикация должна стать мотиватором для той же Германии, для ее политикума, для ее общества: не хотите отправлять 30 тысяч как минимум собственных граждан на войну против россии в 2025 году, тогда дайте сейчас, например, 130 ракет Taurus Украине.

«Я к этому веду, что сейчас дайте оружие, и таким образом эту войну еще можно будет предотвратить. В этом смысле с точки зрения мобилизации сейчас стран НАТО и наших партнеров, я считаю очень позитивно, что эта публикация появляется», - утверждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что не видит существенных изменений во внутренней политике государства, стратегию следует изменить, потому что она не направлена на развитие.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, что сегодня Украина должна работать над собственным оружием, которое может поражать цели на территории рф.





