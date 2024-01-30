Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сейчас на фронте россияне действуют очень прогнозируемо, а ВСУ могут давать встречные бои, выбивать их на контратаках.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если посмотреть, у нас добавились активные наступательные действия на Купянском направлении, они были, но сейчас оживились. И фактически на сегодняшний день вектор движения врага заметен, они наступают так, как на других участках фронта с флангов. То есть они клешнями пытаются смыкать фланги», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщает эксперт, сейчас идут боевые действия с северного направления, Сеньковки в районе Купянска, и южнее, в районе Табаевки, где пытаются противодействовать нашим позициям. К тому же, добавляет он, россияне более активно применяют тяжелое вооружение и технику, но наши силы блокируют это из-за того, что враг действует прогнозируемо.

По мнению эксперта, эта прогнозируемость тактики и стратегии оккупантов, чтобы обойти нас с флангов, будет сохраняться. Как он отмечает, это было в районе Бахмута, сейчас есть в районе Авдеевки, на Лиманском направлении, когда враг ищет ответвление и лезет фактически на Северское направление, и это в районе Марьинки.

«Итак, они пытаются такими фланговыми операциями выгрызать по кусочку территории и продвигаться. Что это значит? Конечно, это содержит определенные риски, потому что эти фланги нужно стабилизировать во избежание окружения. С другой стороны, это создает и дает перспективы иногда для того, чтобы вклиниваться в оборону врага, давать встречный бой и выбивать их на контратаках, что кое-где делают наши силы даже на самых горячих направлениях», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в истории с Ил-76 многое не сходится, очевидно, это спецоперация ФСБ.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал ситуацию с Орбаном и рассказал, какие шансы на то, что Венгрия не воспользуется вето на голосование по помощи Украине.