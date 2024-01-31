Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что прилетов по нефтеперерабатывающим заводам в россии обязательно будет больше, ведь ВСУ хотят лишить армию рф топлива.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Каждый день мы будем начинать с того, что обсуждаем тему удара по какому-то объекту. Вот мы не изменяем традициям, это приятно. И спасибо за это нашим Силам обороны, за то, что дают нам возможность говорить о таких приятных и важных вещах. Это уже все похоже на системность. Цель, которая ставится, - это вызвать серьезные проблемы для нефтегазовой, нефтехимической отрасли в россии», - комментирует Александр Мусиенко.

В частности, констатирует он, мы видим прилеты по объектам в Туапсе, Ярославле, Петербурге, а между этим ВСУ не забывают наносить удары и по Брянской области. Как объясняет эксперт, Брянская область – это НПЗ, которое также касается в целом и доходов, и нефтедолларов для россии, а еще больше обеспечивает потребности непосредственно российской военной техники.

Что касается Брянской области, добавляет он, то понятно, почему там прилеты, ведь враг оживил наступательные действия, они идут более интенсивно сейчас на Купянском направлении, в частности, с применением бронетехники. Потому и цель, констатирует эксперт, - это лишить российскую армию топлива.

«Эта распространяющаяся география ударов в который раз подтверждает, что у наших сил безопасности и обороны есть чем доставать. Второе – делается это максимально прицельно. В этом случае (ред. – нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле) мы видим, что не было такого пожара, как в прошлые разы, но думаю, что это вопрос времени. Избираются объекты, которые являются одними из самых больших в цепочках нефтеперерабатывающей и газовой промышленности», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что сейчас на фронте россияне действуют очень прогнозируемо, а ВСУ могут давать встречные бои, выбивать их на контратаках.

Также Politeka писала о том, что Луценко прокомментировал ситуацию с Мазепой.





