Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что ВСУ выполняют многие задачи в Авдеевке уже долгое время, а дальше решение за нашим командованием с точки зрения того, есть ли смысл там стоять.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Во-первых, надо сказать, что враг теряет каждый день большое количество техники сейчас. Враг применяет большое количество танков сейчас, бронетехники и несет очень большие потери. Это один из элементов важности обороны Авдеевки, по существу, просто уничтожение наступательного потенциала врага. С этим наши силы справляются», – рассказывает Александр Мусиенко.

Сейчас же, констатирует он, трудно сказать, сколько ВСУ удастся продержаться непосредственно в таких условиях, возможно придется отходить, чтобы занять более подготовленные рубежи для обороны. По мнению эксперта, это сценарий, который рассматривают, это будет решать командование с точки зрения того, целесообразно ли вести бои в условиях гражданской застройки по состоянию на данный момент, или же целесообразно отойти и оттуда уже накрывать россиян.

«Ситуация действительно сложная, она довольно-таки не простая. Наш контингент очень долго держался в таких условиях, при таком давлении. Поэтому я бы сказал, что сегодня из этого трагедию точно не следует делать, даже если нам придется отойти», - утверждает Александр Мусиенко.

Все это время, подчеркивает эксперт, наши силы там выполняют очень много задач по обороне, но посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что сейчас предугадать очень сложно, и все будут решать исключительно боевые действия.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал заявление Буданова о том, что весной наступательный потенциал рф иссякнет.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему важно уничтожить аэродром Бельбек в Крыму.





