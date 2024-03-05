Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что россия делает в Украине то же, что и раньше в других странах, но теперь наконец-то мир обратил на это внимание.

Об этом он рассказал в программе «Культ Личности».

По словам военного, не сказать, что сегодняшние события на фронте его как-то удивляют, но то, что происходит в Украине, это полномасштабная война в центре Европы. И виной этому, констатирует он, политики, которые не умеют и не могут принимать правильные решения, и тут речь идет именно о Европе, США.

«Потому что, в принципе, игнорированием конфликта в Украине, называнием его локальным каким-то конфликтом переросло в полномасштабную огромнейшую войну, в которую уже у многих стран нету ресурсов вкладываться. Была аналогичная ситуация и в Грузии, и, в принципе, это все начиналось в Грузии в 2008, это открытая война. И сегодня это, в принципе, самый большой конфликт после окончания Второй мировой войны», - подчеркивает Мамука Мамулашвили.

Что касается прошлых гибридных агрессий россии, которые перерастали в войны, утверждает гость программы, то в Украине происходит то же самое, это почерк кремля. Только вот, подчеркивает он, прошлые войны мир проигнорировал, но и сегодня уже другое оружие: крылатые ракеты, баллистические ракеты и так далее.

«То есть для нас война была той же самой и в 1990-х годах, мы воевали против того же противника, просто воевали не тем оружием, каким мы видим сегодня. Но, в принципе, этот конфликт был тем же самым и по политической нагрузке. Так что я бы не сказал, что что-то изменилось для военных», - заключает Мамука Мамулашвили.

Как сообщала Politeka, Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что события в Приднестровье действительно не слишком сильно отразятся на Украине.

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