Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию CNN о том, что россия активнее будет использовать ФАБ-1500, которые она превратила в управляемую авиабомбу.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, это чрезвычайная мощная бомба, которая способна повлечь за собой серьезные разрушения и, конечно, ставит под угрозу личный состав. То есть эти бомбы, подчеркивает он, – гораздо больше, чем просто ФАБ-250 или ФАБ-500.

«россия экспериментирует, она уже фактически начала их использовать, они уже прошли испытания. Дальность запуска такой бомбы составляет 50-60 км, запускает самолет Су-34, как и другие управляемые авиабомбы, здесь без изменений, и фактически таким образом россия пытается проторить себе путь для прорыва. Насколько это помогает их продвижению по земле – это другой вопрос. На самом деле не так сильно, как это пытаются оценить, потому что, к счастью для нас, эти бомбы иногда не попадают в цели, то есть они ложатся рядом», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, россия сейчас делает ставку на атаки с воздуха, это доктрина AirLand Battle, которую должны реализовывать мы и которая совершенно понятна нашим партнерам по НАТО. То есть, поясняет эксперт, речь идет о том, что продвижение по земле должно обеспечиваться интенсивным воздухоочистителем, ударами штурмовой авиации, ударами дальнобойных ракет по вражеским тылам, прикрытием сухопутного контингента войск системами и средствами ПВО.

«Вот сейчас это пытается использовать россия, они активно наносят бомбовые удары и, конечно, что бороться с ними, сбивать бомбы – это нереальная задача, потому что, во-первых, большое количество запускается, нужно значительное количество ракет, трудно их поймать и поразить. Эффективнее всего, конечно, это сбивать самолет. Если ФАБ есть большое количество на складах, то вы прекрасно понимаете, что на то, чтобы выработать и восстановить авиационный парк, нужны годы. Плюс это пилоты, плюс это угрозы для них», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Кульпа заявил, что Туск действительно изучает вопрос блокады украинской границы со всех сторон и пытается решить вопрос с протестующими.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал назначение Залужного на должность посла Украины в Великобританию и объяснил, с чем связано это решение.