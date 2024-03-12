Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал непростую ночь в россии, когда беспилотники залетали в разные регионы и привели к пожарам на нефтебазе в Орле и НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области.т

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То есть можно сказать, что продолжается украинская стратегия на уничтожение инфраструктуры, в частности, топливно-энергетического комплекса российской промышленности для того, чтобы уменьшать их способности и количество денег, которыми они могут финансировать войну. Кроме того, для того, чтобы окружение, так называемые элиты путина ставили вопрос: как там «сво», все по плану?», - комментирует Александр Мусиенко.

К тому же, напоминает он, кремль всем рассказывал, что так называемое «сво» закончится очень быстро, но видим, что оно затянулось, еще и влечет ущерб, разрушение и потери для самой россии. И это будет продолжаться, утверждает эксперт, ведь количество беспилотников, география ударов и масштабы разрушений будут только расти.

«Очень важная новость появилась с утра, что ночью бойцы Легиона «Свобода России» на танках вошли в Белгородскую область. Как декларируют, они идут освобождать от российского путинского режима свою фактически родину, потому что это как правило граждане россии, оппозиционные к путину и воюющие с Вооруженными силами», - рассказывает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет эксперт, эти бойцы принимали участие в определенных операциях, но прежде всего они граждане россии, поэтому они могут спокойно заходить на ее территорию и решать там свои дела, это уже сугубо проблема россии.

Как сообщала Politeka, Мусиенко россия пытается прокладывать себе путь для прорыва с помощью ФАБ-1500.

Также Politeka писала о том, что Яли объяснил, почему обществу не нравится назначение Залужного послом в Великобританию.





