Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что обсуждение решение по каждому населенному пункту на фронте – это дело командования, а не болельщиков в соцсетях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Анализировал и смотрел в сетях, как обсуждают, что происходит на фронте, как все анализируют карты, все у нас смотрят населенные пункты. Ну, во всяком случае, не все, но много. Во-первых, я не понимаю такого пристального внимания к каждому населенному пункту. Не в том смысле, что мы не должны быть проинформированы на фронте, должны, и должны поддерживать наших бойцов, поддерживать, помогать чем можем, это обязательно, это просто must do», - отмечает Александр Мусиенко.

Тем не менее, отмечает он, эти реакции по поводу того, что происходит в Очеретино, что на окраинах Часового Яра, волнения в соцсетях по этому поводу однозначно лишние. В частности, напоминает эксперт, Авдеевка и Бахмут нас давно этому научили, и очень хорошо, что теперь в информационном пространстве не создается крепостей.

«Это мешает военным, когда говорят о том, что вот здесь, и эти болельщики, что мы здесь поддерживаем, что здесь удержат, что здесь каждая окрестность, что здесь каждая улица, здесь фланги… Понятно, что есть чем заняться тем, кому было нечем, анализировать бои на каждой улице и т.д. Помогает ли это бойцам? Не сужает ли это их? Не сужает ли в планировании командование?», - объясняет Александр Мусиенко.

Также, утверждает он, удивляет, что представители некоторых военных кругов среднего и низкого звена разбираются по Очеретино и выясняют отношения в соцсетях, это ничем не поможет. В целом же, констатирует эксперт, россияне в активном наступлении с середины октября 2023 года, и в самом деле успеха не имеют, кто бы что ни говорил, мы должны смотреть на ситуацию в целом, а каждую отдельную деревню и город оставим командованию.

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