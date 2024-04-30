Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал новость в Kyiv Post о том, что США купили у Казахстана десятки советских самолетов, которые могут передать Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, действительно это пример того, как свобода слова может играть против нас. И здесь она действительно сработала отрицательно, ведь, напоминает он, Казахстан это соглашение после публикации уже успел опровергнуть.

«Ну, ясно, что опроверг. Казахстан, на секундочку, в ОДКБ. Когда писали эту новость, о чем думали? Может быть, Казахстан и хотел это сделать, но хотел сделать это тайно. Теперь не сделает. Теперь они сделают все, чтобы опровергнуть и сказать, что этого нельзя делать. Они не хотят делать определенные публичные шаги. Да, они не хотят раздражать россию лишний раз», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, если Казахстан ставил условие, чтобы это было тайно и не публично, то не надо было говорить об этих МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29, Су-24, которые могли бы стать фактически ремонтным фондом для наших самолетов или, может быть, и пополнили когда-то наш авиационный парк. Да, добавляет эксперт, россия могла бы об этом узнать через закрытые каналы, но теперь она все знает через открытые.

«Думаю, что не вся известная информация требует распространения сразу. Здесь нужно все же думать более деликатно, поскольку вряд ли это соглашение будет закончено, почему-то у меня есть такие мысли. Хотел бы я ошибаться, но увидим», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Карпунцов заявил, что в таком круговороте войны, конечно, за демократию все забыли.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как противодействовать российским шпионам в ЕС.