Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, на самом деле для нас здесь ничего нового, все мы об этом говорили, ожидали, и вот это произошло, наши атаки набирают обороты. Как он отмечает, сейчас ставится цель расчистить дорогу, воздух, небо, чтобы оно стало оранжевым, чтобы иметь возможность наносить удары дальше.

«Дело в том, что россия сосредотачивает на территории оккупированного полуострова разные системы ПВО. Прежде всего, конечно, самое важное, на что они надеются больше всего, - это С-400, и это соответствующие радары к ним, РЛСки, командные пункты и системы связи, которые работают и координируются между собой», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает, что на самом деле россиянам не всегда удается противодействовать нашим дронам, Storm Shadow, SCALP-EG и ATACMS, стоит лишь вспомнить успешные, эффективные атаки по объектам врага в Крыму, и российские ПВО ничем не могли помочь.

«И цель, которая ставится сейчас, – проредить эти грядки из ПВО. Почему я употребляю такую ​​терминологию? Не просто потому, что сейчас как раз был сезон того, что сажают все, и оно актуально, а просто потому, что это действительно так. Если посмотреть на карту расположения российских систем ПВО в оккупированном Крыму, то оно очень плотно, чрезвычайно плотно, как грядки фактически высажены», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал новость в Kyiv Post о том, что США купили у Казахстана десятки советских самолетов.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, как мотивировать украинских мужчин возвращаться из-за границы.