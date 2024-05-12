На судебном заседании староста Погорельского старостинского округа №8 в Черниговской области дала показания о событиях 2022 года и вспомнила об украинце, который предал свой народ.

Житель Винницкой области, который в составе оккупационной армии принимал участие в боевых действиях в Черниговской области, был приговорен к лишению свободы до 14 лет. Приговор был вынесен Деснянским районным судом Чернигова.

Суд установил, что родившийся в Винницкой области он принимал участие в боевых действиях 27 февраля 2022 года в составе оккупационной армии против собственного народа на территории Семеновской ОТГ Новгород-Северского района Черниговской области.

На судебном заседании староста Погорельского старостинского округа №8 в Черниговской области дала показания о событиях 2022 года, когда российские войска вошли в ее родную деревню. Она встретилась с русскими солдатами, попытавшись предотвратить насилие над местными жителями. В ходе разговора с оккупантами она услышала, как один из них говорил по-украински, указав, что его мать живет в Виннице. Он попросил у старосты мобильный телефон, чтобы позвонить по телефону, а после разговора вернул телефон, отметив, что работает медиком, хотя приехал на танке.

Другой местный житель также подтвердил, что слышал от одного из оккупантов, утверждавшего, что его мать из Украины.

Местные жители предоставили описание предателя, отметив, что ему было около 30 лет. Суд установил личность этого человека и обнаружил, что у него гражданство Украины.

В июле 2023 года правоохранительные органы пересмотрели переписку изменника с его матерью. Также женщина предоставила полиции копию свидетельства о смерти ее сына, воевавшего за Россию и погибшего на территории Луганской области в июле 2022 года. В составе оккупационной армии у него было звание старшего лейтенанта и командира танкового взвода танковой роты танкового батальона.

Суд не учел документы о гибели оккупанта, поскольку их подлинность невозможно подтвердить. Жителя Виннитчины признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины и приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.