Он с женой принимал участие в волонтерской миссии, во время которой они оказывали помощь жителям одного из селений и там увидели молодую девушку.

Украинский пограничник рассказал о трогательном случае с девочкой, которая пыталась покинуть оккупированную Харьковщину и перейти на контролируемую Украиной территорию.

Прессслужба ГНСУ передала историю пограничника Дмитрия, который в то время помогал как волонтер.

Он с женой принимал участие в волонтерской миссии, во время которой они оказывали помощь жителям одного из селений. По словам Дмитрия, девочку практически удалось спасти из рук захватчиков.

"Была ситуация, что носили все коробки, пакеты, кто на тачках. Жена пошла на ту сторону. Когда женщина моя туда ушла, она стояла, эта девушка, с двумя парнями. Жена пошла на ту сторону и вернулась с выезжавшей девушкой. И была с сумками", - вспомнил мужчина.

Когда Дмитрий спросил жену, кто это, она ответила, что девушка уезжала из оккупации и она ее забрала оттуда. Только в авто выяснилось, этими ребятами оказались двое российских окупантов, которые были в гражданской одежде и следили, чтобы никто не покидал захваченный населенный пункт.

"Уехали из Печенег, и видим, девушка эта (она сзади сидела одна, я за рулем, женщина рядом) заплакала. Я говорю, чего вы плачете? Она говорит: "Да вы знаете, что вы меня спасли? Эти два парня, это два кафира, которые переоделись прямо в гражданскую одежду. Они сказали, что тебя никто никуда не пустит, что ты никуда не уедешь. А ваша женщина пришла, меня у них почти как украла", - добавил пограничник.

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