В Варшаве сгорел торговый комплекс на Маривильской. Спасательные работы производили 50 пожарных подразделений, в том числе группа химико-экологического спасения.

Об этом пишет польское радио.

Огонь охватил весь торговый комплекс на Маривильской, 44 в Варшаве. Главком ГСЧС сообщил, что сообщение о пожаре в холле на улице Маривильской поступило в 3:31 из автоматической системы оповещения.

Главком ГСЧС сообщил, что сообщение о пожаре в холле на улице Маривильской поступило в 3:31 из автоматической системы оповещения. Он добавил, что когда через 11 минут на место прибыли первые пожарные, горело уже 2/3 здания.



В воскресенье утром правительственный центр безопасности обнародовал предупреждение в связи с пожаром в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве. "Не приближайтесь к месту пожара. Если можете, оставайтесь дома и закрывайте окна", – призывают они. Спикер Правительственного центра безопасности Петр Блащик отметил, что тушение пожара, вероятно, продлится много часов. Потому жители Варшавы и окрестностей должны учитывать коммуникационные трудности.



Мужчина, бегавший по зоне тушения пожара на Marywilska 44 с предметом, похожим на оружие, был одним из покупателей, сообщила полиция Варшавы.



Утром в торговом зале произошел большой пожар. PAP опубликовал фотографии человека, который выбегает на арену с предметом, похожим на оружие. На другом фото видно, что предмет у мужчины был в кобуре на поясе.





По данным варшавской пожарной службы, видимый предмет не являлся острым оружием. – Это был либо муляж оружия, либо газовое оружие, не требующее разрешения, – рассказал младший бригадир Артур Лауди, пресс-офицер Муниципального коменданта Государственной пожарной службы столицы Варшавы. Информацию пожарных подтвердили журналисты Радиоинформационного агентства.



