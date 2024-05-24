Такие нормы прописаны в законопроекте №11068, который депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении на заседании - за проголосовали 265 народных депутатов.

В Украине планируется отменить уголовную ответственность за мелкие кражи и заменить ее штрафами до 8500 гривен или общественными работами как альтернативой. Мелким будет считаться воровство имущества стоимостью до 4542 гривен. Об этом сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Такие нормы прописаны в законопроекте №11068, который депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении на заседании 22 мая. За проголосовали 265 народных депутатов.

"Законопроектом предлагается декриминализировать кражи стоимостью до 4552 гривен. Однако вводятся достаточно большие штрафы", – отметил нардеп. В частности:

За кражу имущества стоимостью до 757 грн - штраф до 850 грн, либо общественные работы сроком от 20 до 30 часов, либо административный арест сроком до пяти суток.

За кражу стоимостью от 757 до 4552 грн – штраф от 850 до 5100 грн, или 30-40 часов общественных работ, или исправительные работы до одного месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест на 5-10 суток.

За повторную кражу в любом из указанных размеров – штраф от 5100 до 8500 грн, или 40-60 часов общественных работ, исправительные работы на 1-2 месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест на 10-15 суток.

Украинцы прокомментировали инициативу депутатов. Большинство с сарказмом отнеслись к новости, а часть критиковала странное предложение.

"То есть, если залез в магазин и взял кассу или товар на 4,5 тыс. то это мелочи. Можно и другие посетить", "Раньше их хоть закрыть можно было, а сейчас совсем почувствуют безнаказанность, поскольку денег у них нет, потому и штрафы платить не будут", "Так надо на 4541.99 выносить и все будет ок", "Это теперь для карманников просто рай".

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам грозят штрафы от 1530 гривен за популярное нарушение.

Как сообщала Politeka, за популярную привычку украинцам светит штраф.

Также Politeka писала, что украинцам приготовили серьезные штрафы в 25 500 гривен.