В Украине планируется отменить уголовную ответственность за мелкие кражи и заменить ее штрафами до 8500 гривен или общественными работами как альтернативой. Мелким будет считаться воровство имущества стоимостью до 4542 гривен. Об этом сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Верховная Рада

Такие нормы прописаны в законопроекте №11068, который депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении на заседании 22 мая. За проголосовали 265 народных депутатов.

"Законопроектом предлагается декриминализировать кражи стоимостью до 4552 гривен. Однако вводятся достаточно большие штрафы", – отметил нардеп. В частности:

  • За кражу имущества стоимостью до 757 грн - штраф до 850 грн, либо общественные работы сроком от 20 до 30 часов, либо административный арест сроком до пяти суток.
  • За кражу стоимостью от 757 до 4552 грн – штраф от 850 до 5100 грн, или 30-40 часов общественных работ, или исправительные работы до одного месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест на 5-10 суток.
  • За повторную кражу в любом из указанных размеров – штраф от 5100 до 8500 грн, или 40-60 часов общественных работ, исправительные работы на 1-2 месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест на 10-15 суток.

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Украинцы прокомментировали инициативу депутатов. Большинство с сарказмом отнеслись к новости, а часть критиковала странное предложение.

"То есть, если залез в магазин и взял кассу или товар на 4,5 тыс. то это мелочи. Можно и другие посетить", "Раньше их хоть закрыть можно было, а сейчас совсем почувствуют безнаказанность, поскольку денег у них нет, потому и штрафы платить не будут", "Так надо на 4541.99 выносить и все будет ок", "Это теперь для карманников просто рай".

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