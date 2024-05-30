Российские оккупанты атаковали Харьков и область ракетами – есть первые данные о последствиях ударов.

Оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

«В Харькове очень громко! Будьте осторожны!», - сообщил Терехов ночью.

Впоследствии мэр Харькова сообщил, что последовал удар по критической инфраструктуре одного из районов города.

«На месте прилета пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома – видим много выбитых окон…», – рассказывал Терехов.

Позже стало известно, что в результате ночного «прилета» 4 пострадавших.

Враг нанес удары также по Малой Даниловке.

«Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. В целом по городу и области армия России выпустила 8 ракет с территории белгорода», - сообщают в Харьковской ОВА.

Добавим, что минувшей ночью оккупанты атаковали также «Шахедами» и ракетами и другие регионы Украины.

Напомним, что поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены.

Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.

«Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований…», – сообщили в МВД.

К поискам также были привлечены кинологи – служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

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