По предварительным данным, российские оккупанты применили крылатые ракеты.

Как отметили в КГВА, все цели были уничтожены.

«Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении.

В настоящее время о жертвах и раненых не сообщается.

Киевлян настоятельно просят ответственно относиться к сигналам воздушных тревог.

Добавим, что российские оккупанты также атаковали Харьков. На данный момент известно о трех погибших и 23 пострадавших. Под завалами могут находиться люди.

Военные России нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району города. Одна из ракет попала в жилой дом. Еще один боеприпас попал в землю на территории гражданского производственного предприятия.

Враг применил подлую тактику двойных ударов.

Последние новости Украины:

"Туда и бросят все силы": где оккупанты будут наступать летом.

Военный эксперт рассказал, может ли НАТО закрыть небо над Украиной.