Россияне уже на протяжении двух лет разрушают украинские города, однако некоторые из них понесли сильнейшее разрушение и потери.

С начала вторжения Россия выпустила по Украине более 8000 ракет, разрушая города. В результате бомбардировок и артобстрелов некоторые населенные пункты превратились в руины.

Мариуполь

Мариуполь (Донецкая область) потерпел значительные разрушения с первых дней войны. Российские войска блокировали город и активно бомбили. Точное количество погибших неизвестно, оценки варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч. Одним из самых ужасных эпизодов стала бомбардировка драматического театра, где погибли от 300 до 600 гражданских, включая детей.

По данным Human Rights Watch, в центре города было повреждено 54% ​​зданий, включая 93% многоэтажек и 47% одноэтажек. Десятки тысяч человек остались без домов, что привело к массовой эвакуации и росту количества бездомных. До войны население Мариуполя составило около 425 тыс., а после оккупации – около 100 тыс. (на июнь 2022 года).

Северодонецк

Бои в Северодонецке (Луганская область) длились два месяца. Российские войска систематически обстреливали город, превратив его в руины. Около 80-90% жилищного фонда уничтожены или повреждены. Химическое предприятие "Азот" разрушено на 70%, что повлекло ущерб на $70 миллионов.

По словам главы местной администрации Александра Стрюка, погибли около 1,5 тысяч жителей. 60% жилищного фонда города уничтожено, 85-90% зданий нуждаются в капитальном восстановлении.

Население до войны: около 100 тысяч человек.

Население после российской оккупации: около 7 тыс. человек (на декабрь 2022 года).

Марьинка

Марьинка (Донецкая область) разрушилась еще с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения России город фактически был уничтожен. Более 90% жилищного фонда разрушены, и город теперь представляет собой территорию с разрушенными домами и воронками от снарядов.

Перед началом войны в Марьинке проживало около 10 тысяч человек, но после начала полномасштабного вторжения город опустошен, эвакуация началась сразу. Пока гражданского населения почти не осталось.

Город пережил беспощадные артиллерийские обстрелы, превратившись в пейзаж, похожий на лунную поверхность. До войны население составляло около 10 тысяч человек, после оккупации почти никого не осталось (ноябрь 2022).

Бахмут

Бахмут (Донецкая область) пережил полтора года боев, что привело к почти полному разрушению города. Ежедневные атаки разрушили многоквартирные дома, школы, магазины и другую инфраструктуру. В январе 2023 было сообщено, что 60% города разрушены, а впоследствии этот показатель вырос из-за интенсивных боев внутри города.

По данным спутниковых снимков, 66% зданий в Бахмуте уничтожены или повреждены, а общая площадь повреждений составляет почти 6 квадратных километров, что составляет 71% от общей площади зданий до войны. Разрушены или повреждены почти все социальные, культурные и спортивные учреждения, включая детские сады, школы и стадионы.

Население до войны: около 10 тысяч человек. После оккупации почти не осталось (ноябрь 2022 года).

Авдеевка

Авдеевка (Донецкая область) стала жертвой подобной судьбы, что и Марьинка, Северодонецк и Бахмут. Оккупанты наскакали на город авиабомбами, артиллерией и ракетами, разрушая его полностью. Российское наступление усилило разрушение, уничтожены десятки домов, а город потерял практически всех жителей.

Население до войны: около 33 тысяч человек.

Население после русской оккупации: 976 человек (на январь 2024 года).

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