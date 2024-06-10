Ситуация на линии соприкосновения остается сложной. Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, стремясь захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. У врага есть определенные успехи.

Причиной сложной ситуации на фронте является задержка американской помощи, сообщил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, необходимо еще около месяца для полной наладки логистики.

"Задачей российской армии на летнюю военную кампанию этого года является выход на границы Донецкой и Луганской областей, хотя это пытаются достичь уже 10 лет. Линия фронта от Угледара до Купянска будет постоянно под давлением российских войск и там будет "гореть" летом", - отметил Роман Свитан.

На восточном фронте размещена более трети российской армии. На территории Украины находится около 550 тысяч оккупантов. Основное давление будет сосредоточено на направлении от Угледара до Купянска, где происходят большинство боестолкновений. Нам приходится отступать из-за неналаженной логистики помощи, которую задержали США на полгода, пояснил полковник запаса.

Он добавил, для полной наладки логистических процессов потребуется около двух месяцев. Помощь от партнеров начала поступать в начале мая, и только к концу июня логистика заработает полностью.

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