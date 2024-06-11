Российские оккупанты совершили жестокий авиаудар по городу, в котором остается много гражданского населения, в том числе детей.

Согласно сообщению Донецкой областной прокуратуры, враг сбросил на жилой квартал в Константиновке "КАБ-500", пишет Politeka.net.

"По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовый населенный пункт "КАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции", - сообщили в прокуратуре.

Оккупанты нанесли удар по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения 5 местных жителей.

«Мужчина 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела – всем оказана квалифицированная медицинская помощь», - рассказали в прокуратуре о последствиях жестокой атаки.

Напомним, что 10 июня российские захватчики нанесли также КАБам новый удар по Харькову.

"В общей сложности в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах Харькова 8 человек пострадали: 5 мужчин и 3 женщины", - сообщал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также он добавил, что повреждено 70 гаражей и 22 автомобиля. Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.

Отметим, управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, имеющееся в КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО.

Сначала россияне применяли КАБы в Сирии в 2015 году, а теперь уничтожают города Украины.

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