Японский волонтер, переехавший в Харьков, чтобы организовывать обеды для украинцев, попал в скандальную ситуацию.

Волонтер внезапно сообщил о попытке захватить благотворительное кафе в Харькове.

Так, 76-летний Фуминори Цучико после полномасштабного вторжения России в Украину отправился в Харьков и организовывал бесплатные обеды для украинцев.

По его словам, пока временно он находился в отпуске Японии, неизвестные разместили видео, как собирают деньги от его имени.

Фуминори Цучико вернулся в Украину и узнал, что у него кафе всем руководила сотрудница Наталья, оказалось, что организатором сбора денег якобы тоже была она.

Волонтер сообщил, что деньги собирались якобы для его кафе в Харькове сотрудницей Наталией на счета, о которых он не знает.

"Пожалуйста, не используйте мое имя для сбора денег", - сообщил Фуминори Цучико в instagram.

Он добавил, что впервые столкнулся с подобным в Украине.

Украинцы в комментариях к публикации волонтера выразили мнение:

"Мне жаль что так произошло, Фуминори, спасибо за все, что вы сделали для украинцев",

"Господин Фуминори, мне очень жаль, что это произошло, спасибо вам за все, что вы делаете для Украины",

"А у вас есть в окружении доверчивые люди, которые могут помочь в сложившейся ситуации?",

"Как мы можем помочь фонду?".

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