Военный эксперт Олег Стариков рассказал о ситуации на фронте и назвал самые проблематичные и опасные на сегодня направления.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, противник будет стараться закрепиться на Волчанском направлении и взять этот город, а он, кстати, имеет не тактическое, а оперативно-тактическое значение, даже оперативное, ведь, если пробиться, можно пойти на Белый Колодец и дальше.

«Суть какая? Перекроет логистические пути к купянской группировке и выйдет ей в тыл. То есть может превратить это в оперативную составляющую. Поэтому это наша слабость, и сдавать Волчанск ни в коем случае нельзя», - объясняет Олег Стариков.

Второй такой же важный населенный пункт, где ведутся бои, рассказывает он, – это Часов Яр, тоже оперативное значение, и противник хочет оттеснить наши войска за канал Северский Донец-Донбасс, чтобы выйти нам в тыл, в тыл славянско-краматорской группировке. Кроме этого, добавляет эксперт, кризисная ситуация на Покровском направлении.

«Реально подходят, со всех сторон атакуют, ищут слабые места. И, по всей видимости, если мы сейчас не локализуем кризис, который образовался на Покровском направлении, нам придется отойти. А там проблема в чем? В тылу у нас там есть определенные укрепрайоны, но там пруды, и нам в итоге придется оставить большую территорию. Это территория тактического уровня, там 10-15 км, но отойти за пруды, потому что противник займет это все», - рассказывает Олег Стариков.

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