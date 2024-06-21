Украинцы не намерены капитулировать, несмотря на давление со стороны России и других стран, сразу заметил эксперт.

Путин готовит черный сюрприз к саммиту НАТО в Вашингтоне. Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан в интервью рассказал об этом детальнее, заметив, что также ланируется максимально захватить украинские территории, в частности, Донетчину и Луганщину.

«Он готовит «черный сюрприз» к этому дню. Основные удары будут направлены на левый берег Оскола и Северского Донца, а также в направлении Покровска. Подготовка к прорыву фронта и захват нескольких километров территории уже заметна. Россия пытается показать перед саммитом НАТО, захватывающим территорию будущей страны-члена Альянса» - поделился эксперт.

По его словам, чем сильнее поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Скорость завершения боевых действий после разгрома русской армии и распада Российской империи зависит от поддержки ее партнерами. Украина не сможет быстро справиться с Россией без помощи Европы, Америки, Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи и других стран.

«Россия может победить, только если Украина согласится на капитуляцию и сдачу территорий. Однако украинцы не намерены капитулировать, несмотря на давление со стороны России и других стран» - добавил Свитан.

Ранее Свитан предположил, что враг скорее всего планирует наступление не на Харьков и Сумы, а в сторону Богодухова в Харьковской области.

"Это направление может быть стратегически выгодным для противника, так как через Богодухов проходит трасса из Харькова на Сумы. Однако, это направление не является критически важным для обороны ни одного из этих городов" - делится эксперт.

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