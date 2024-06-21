Нам приходится отступать по некоторым позициям, россияне давят по большой ширине фронта фрагментарно, на некоторых участках от 7 до 10 км.

Россияне давят по большой ширине фронта, и нам приходится отступать на восточном фронте. Российские паблики писали о прорыве в Турецком районе, также Нью-Йорке в Донецкой области. Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал о последствиях этого наступления и прорывах.

По словам эксперта, Deepstate подтвердил продвижение россиян в направлении нп Дружба, а также возле Нью-Йорка. Украина официально этого не подтвердила, в Генеральном штабе сообщили только об активизации возле этих населенных пунктов.

«Можно ли говорить о прорыве? И если да, то какой темп могут взять россияне с вашей точки зрения? Можно ли говорить, что тактика ползучего наступления россиян действенна? Не совсем. О прорыве говорить не стоит. Прорыв означает обрушение линии фронта, выход на оперативные пространства и дальнейшее движение десятками километров в сутки. Такого сейчас нет» - рассказал эксперт.

По его словам, нам приходится отступать по некоторым позициям, россияне давят по большой ширине фронта фрагментарно, на некоторых участках от 7 до 10 км.

«Это у них выходит, и это создает проблему. Мы отступаем на восточном фронте, проводим управляемый уход, чтобы сохранить личный состав и выровнять фронт. Однако отступаем по Донецкому и Луганскому направлениям, в частности в районе Старомайорского и Урожайного» - поделился эксперт о ситуации с прорывами россиян.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.