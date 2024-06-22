Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что пока Украина может сбивать 100% шахедов, но не ракет, поэтому так активно сейчас продвигается вопрос поставок большего количества систем ПВО.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это не секрет, что нам нужно больше систем ПВО. И так случается, что мы сегодня не можем сбивать все на 100%, даже на 90%. Я хочу сказать, что самый эффективный показатель украинского ПВО – это 100% работы по шахедам, такое бывает исключительно по дронам, такое действительно бывает. Если мы говорим о ракетах, то наш средний коэффициент сбитых целей – 75-80%», – сообщает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, 20-25%, к сожалению, достигают целей, бывает, что этот коэффициент меняется, падает, потому что враг может использовать комбинированные атаки, потому что меняют маршруты, потому что банально где-то нам не хватает еще достаточного количества систем и ракет, чтобы все перекрыть.

Следовательно, отмечает эксперт, не зря на каждом международном форуме, на каждом таком событии, посвященном в частности оказанию помощи Украине, первым вопросом идет ПВО. По его словам, еще не было ни одного саммита или форума, где бы Украина не поднимала вопрос предоставления большего количества ПВО или где бы Запад не говорил о том, что нам они нужны.

«Но пока поступают ракеты, пока поступают системы, к сожалению, россия продолжает атаковать и имеет иногда определенные успехи. Поэтому есть такие сложности, которые можно изменить, только имея большее количество ПВО и имея так же самолеты», - заключает Александр Мусиенко.

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