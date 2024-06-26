Россияне подтягивают резервы не только вдоль всего восточного фронта. Эти резервы охватывают участки от Старомайорского, Времевского выступа, Угледара, Донецка, Горловки и Бахмута до Лисичанска и Купянска, что составляет более 200 километров фронта.

Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан, это размещение фрагментами по несколько километров до Купянска.

Свитан прогнозирует усиление давления со стороны врага на отдельных направлениях в ближайшее время.

"Основными направлениями ударов станут Купянское направление, Боровая и Лиман. Российская летняя военная кампания нацелена на постепенное продвижение на этих участках. В течение нескольких месяцев враг будет действовать на этих направлениях, параллельно пытаясь проводить оперативные операции, чтобы отвлечь на другие участки" - делится эксперт.

По словам Свитана, для этого враг может использовать левый берег Днепра, Запорожское направление в районе Работино и Васильевки, а также Харьковское направление.

Также он ранее заметил, с наступлением осени, когда люди станут более уязвимыми, переговоры о мире могут стать более успешными для России.

«Украинская противовоздушная оборона старается противостоять этим атакам, заявляя о сбитых дронах и ракетах. Однако повреждения энергетических объектов показывают, что не все цели удаётся перехватить. Информационная координация остаётся слабым звеном» - заметил эксперт.

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