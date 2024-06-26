Россияне подтягивают резервы не только вдоль всего восточного фронта. Эти резервы охватывают участки от Старомайорского, Времевского выступа, Угледара, Донецка, Горловки и Бахмута до Лисичанска и Купянска, что составляет более 200 километров фронта.

Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан, это размещение фрагментами по несколько километров до Купянска.

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Свитан прогнозирует усиление давления со стороны врага на отдельных направлениях в ближайшее время.

"Основными направлениями ударов станут Купянское направление, Боровая и Лиман. Российская летняя военная кампания нацелена на постепенное продвижение на этих участках. В течение нескольких месяцев враг будет действовать на этих направлениях, параллельно пытаясь проводить оперативные операции, чтобы отвлечь на другие участки" - делится эксперт.

По словам Свитана, для этого враг может использовать левый берег Днепра, Запорожское направление в районе Работино и Васильевки, а также Харьковское направление.

Также он ранее заметил, с наступлением осени, когда люди станут более уязвимыми, переговоры о мире могут стать более успешными для России.

«Украинская противовоздушная оборона старается противостоять этим атакам, заявляя о сбитых дронах и ракетах. Однако повреждения энергетических объектов показывают, что не все цели удаётся перехватить. Информационная координация остаётся слабым звеном» - заметил эксперт.

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