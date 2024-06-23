Цель заключается в том, чтобы к возможным переговорам оккупировать максимальную территорию, однако сценарий разделился на две части.

В настоящий момент основные силы российских оккупантов сосредоточены на Донецком направлении. Несмотря на отсутствие такого направления в официальных сводках, к нему можно отнести все направления, связанные с захватом Донецкой области.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов заметил, пустые базы на западной границе России и в Крыму, а также вывод подразделений из-под Волчанска свидетельствуют о том, что резервы для распыления сил отсутствуют.

Все возможные силы направляются на Покровск, Часов Яр и Торецк. Цель заключается в том, чтобы к возможным переговорам оккупировать максимальную территорию Донецкой области, желательно всю, и усилить переговорные позиции за счет фактов продвижения по территории Украины.

По словам военного, если удастся достичь этих целей, возможны два варианта дальнейших действий: продолжать наступление в Днепропетровскую область или, что более вероятно, бросить все резервы на Запорожское направление, чтобы захватить Запорожье. Ключевые вопросы войны решаются на Донбассе, в Донецкой области.

В случае неудачи и потери Донецкой области ожидается наступление на Запорожском направлении или в Днепропетровскую область. Харьковское направление и возможные рейды в Сумской области остаются второстепенными, направленными на отвлечение резервов ВСУ.

Наши действия также очевидны, заключил военный. Основной сценарий предполагает оборону на Часов Яре, Торецке и Покровском направлении с целью нанесения максимальных потерь противнику. Второстепенный сценарий включает внезапные удары и рейды на второстепенных направлениях, чтобы заставить противника распылять силы и перебрасывать резервы. Эта игра требует маневров с обеих сторон.

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