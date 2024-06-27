Россияне активизировали наступательные действия в Донецкой области, особенно на восточном направлении, где ситуация вокруг Торецка остается напряженной. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что противник пытается организовать наступление на Торецк, атакуя позиции Сил обороны.

Основная цель россиян - выйти через Горловку к трассе, ведущей в город. Торецк расположен на господствующей высоте, подобно Часовому Яру. Враг стремится продвинуться к этому городу, чтобы получить военное преимущество.

"Торецк находится в полуокружении. Российские войска пытаются прорваться с северного направления в районе Клещеевки и Андреевки, а также с юга и юго-запада, в районе Очеретино, с целью выйти к трассе на Константиновку" - рассказал эксперт. Если россияне прорвутся с севера и запада, это создаст серьезную угрозу для Торецкого гарнизона.

Военный эксперт предположил, что это направление необходимо либо усилить, либо выровнять линию фронта в районе Часового Яра, Андреевки или Клещеевки. По мнению Свитана, ВСУ могут выполнить один из этих маневров, чтобы предотвратить дальнейшее наступление на Торецк.

Для этого потребуется достаточное количество сил и средств. В ближайшее время станет ясно, каким путем пойдет наше военное командование. Пока что для Торецка нет значительной угрозы прорыва, но ситуация может измениться.

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