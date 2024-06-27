В сети появилась информация о том, что возле границы, что в Сумской области россияне активно строят укрепления, копают, как кроты, ставят «зубы дракона» и строят блиндажи. Это несмотря на то, что Украина не собирается на них наступать. Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан, такие окопы показывают, что россияне уже опасаются и пытаются таким образом «защитить» Москву.

Украина также имеет механизмы, которые могут достать до этих укреплений, и россияне прекрасно понимают, что линия фронта должна проходить вдоль границы между двумя противоборствующими государствами.

«Россияне начинают решать эти вопросы сейчас, а Украина начала это делать раньше, но не тогда, когда было необходимо – это нужно было делать ещё в 2014 году. Тогда бы не было таких бед, как в Буче и других оккупированных территориях Украины» - заметил эксперт.

Попытки россиян отстроить систему обороны, линию обороны, такую как «линия Суровикина», с прикрытием Москвы – это запоздалый шаг.

«Нужно было делать это раньше. Обе стороны начали строить линию боевого соприкосновения вдоль границы с РФ. Вероятно, лет через сто, когда украинцы будут жить счастливо, оставшиеся в живых разрушат эти укрепрайоны и разминируют их. Сейчас мы видим начало этого процесса – строительство линий обеспечения и обороны» - заключил эксперт.

Также Свитан прогнозирует усиление давления со стороны врага на отдельных направлениях в ближайшее время.

"Основными направлениями ударов станут Купянское направление, Боровая и Лиман. Российская летняя военная кампания нацелена на постепенное продвижение на этих участках. В течение нескольких месяцев враг будет действовать на этих направлениях, параллельно пытаясь проводить оперативные операции, чтобы отвлечь на другие участки" - делится эксперт.

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