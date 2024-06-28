В результате операции оккупанты оказались в ловушке, из которой выбраться практически невозможно без переброски резервов.

Российские оккупанты оказались в окружении на Агрегатном заводе в Волчанске. Попытки врага прорваться к ним на автомобилях не увенчались успехом, и серая зона между заводом и позициями противника увеличилась. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал детальнее о текущей ситуации в Волчанске.

По его словам, россияне попали в "ресурсный капкан", так как им выделили недостаточно сил и средств для выполнения поставленных задач. В результате они оказались в ловушке, из которой выбраться практически невозможно без переброски резервов с восточного направления. Однако, как отметил Свитан, у противника больше нет резервов.

«Наши силы могут заставить россиян перебросить свои резервы из-под Донецка и Волновахи, которые готовятся к прорыву к Покровску. Это создает возможность для дальнейшего развития наступательных действий нашим бойцам» - делится эксперт.

Отметим, пару дней назад украинские разведчики в Воронежской области поразили полевой склад боеприпасов российской армии. По словам Свитана, это результат непосредственной работы армейской разведки, включающей уничтожение складов, коммуникаций противника, штабов, мест дислокации врага и боеприпасов.

Военный эксперт объяснил, что сначала разведка вычисляет цели, а затем принимает решение об их уничтожении различными средствами поражения, имея для этого все необходимые механизмы.

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