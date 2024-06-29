Запасы бронетехники в российской армии на исходе, и все чаще оккупанты отправляются в бой на дешевых мотоциклах. Как отмечает Forbes, с увеличением числа российских солдат на мотоциклах, растет и количество погибших и раненых среди них.

Аналитик Эндрю Перпетуа подтвердил, что украинские беспилотники уничтожили пять российских боевых мотоциклов в феврале, один в марте, 13 в апреле, 56 в мае и девять только за первую неделю июня. Еще десятки мотоциклов были повреждены.

Несмотря на потери, российская армия удваивает усилия по использованию штурмовых мотоциклов. 5-я мотострелковая бригада, ведущая бои вокруг Красногоровки, сформировала специальный мотоциклетный взвод. Этот взвод дополнителен к уже существующим боевым мотоциклистам в батальонах.

Во время одной из операций на юге Украины первая волна нападающих использовала танки и боевые машины. Когда она столкнулась с украинской артиллерией и беспилотниками, вторая волна шла пешком и на байках, что привело к катастрофическим результатам для россиян.

Украинские бригады, включая 28-ю, 30-ю, 54-ю механизированные и 79-ю десантно-штурмовую, наносили удары по российским мотоциклетным подразделениям с использованием беспилотных летательных аппаратов и бомбардировщиков.

"Иногда по их позициям стреляли даже шесть артиллерийских установок одновременно", - рассказал оператор украинского беспилотника с позывным "Кригсфоршер".

Отмечается, что новая тактика использования мотоциклов, как предполагали оккупанты, может помочь им, на практике мотоциклетные войска оказались уязвимыми перед артиллерией и беспилотниками, что привело к большим потерям.

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