Как только российские оккупанты появляются в микрорайоне, поступает новая партия боеприпасов, и украинские защитники сразу выбивают противника

Украинские защитники успешно удерживают оборону в районе Часового Яра, в частности, вытесняя врага из микрорайона "Канал". Это стало возможным благодаря применению специальных артиллерийских механизмов.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что подобная ситуация в микрорайоне "Канал" наблюдается уже несколько месяцев.

Свитан пояснил, что заход россиян в микрорайон "Канал" напрямую зависит от поставок боеприпасов украинским защитникам. Удержание этого микрорайона обеспечивается с помощью так называемой "огневой завесы".

По словам Свитана, как только российские оккупанты появляются в микрорайоне "Канал", поступает новая партия боеприпасов, и украинские защитники сразу выбивают противника. Эта ситуация продолжается последние несколько месяцев:

"Как только российские оккупанты забегают в микрорайон, заходит партия боеприпасов – и мы сразу их оттуда выбиваем, причем такой сценарий проворачивается не один раз, не одну неделю" - заметил эксперт.

Также он ранее заявлял, россияне активизировали наступательные действия в Донецкой области, особенно на восточном направлении, где ситуация вокруг Торецка остается напряженной.

Основная цель россиян - выйти через Горловку к трассе, ведущей в город. Торецк расположен на господствующей высоте, подобно Часовому Яру. Враг стремится продвинуться к этому городу, чтобы получить военное преимущество.

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