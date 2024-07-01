Восточное направление фронта находится под сильным давлением противника, который привлекает значительное количество резервов. Основные атаки сосредоточены на нескольких ключевых направлениях. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал перспективы развития боевых действий в этом регионе.

«Самым сложным направлением на фронте остается Покровское. В районе Очеретино сосредоточено большое количество российских войск, предположительно намеренных двигаться в направлении трассы Покровск – Константиновка. Однако даже в случае выхода на трассу это не приведет к обвалу фронта или перерезанию логистических путей» - рассказал эксперт.

Ранее россияне пытались выйти на Покровск с севера и юга, но линия обороны возле Угледара с юга и оборона от Горловки с севера не позволили им это сделать. Сейчас враг всеми силами пытается использовать клин возле Очеретино, чтобы оказывать давление на украинские войска.

На Харьковщине продолжаются интенсивные бои, и украинские защитники наносят удары по скоплениям врага в Волчанске. В частности, серьезные удары приходятся на Волчанский агрегатный завод, где враг пытался укрепить свои позиции. Завод сейчас находится в огневом полуокружении.

Свитан подчеркнул, что потеря Часового Яра нежелательна, поскольку это позволит россиянам остановиться на линии городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

По его словам, захватчики смогут внедриться в эти города, но продвинуться дальше на северо-восток им будет сложно из-за мощных агломераций. Однако российская артиллерия и авиация могут превратить эти четыре города в ещё один Бахмут.

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