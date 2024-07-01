В сеть уже попали спутниковые снимки центра после атаки, на которых были видны разрушенные системы спутникового наблюдения.

Недавно украинские Силы обороны уничтожили российский Центр космического слежения и связи в оккупированном Крыму. Этот центр был ключевым для врага в наведении ракет. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметил, что уничтожение центра может вызвать серьёзные проблемы для россиян и рассказал об этом детальнее.

Недавно в оккупированном Крыму снова была напряжённая обстановка. Взрывы были слышны в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе и в Севастополе. Российские силы заявляли о работе ПВО, но украинские Силы обороны официально не подтверждали поражение каких-либо объектов на полуострове.

"До этого, за несколько дней в Крыму произошёл взрыв, повредивший Центр космического слежения и связи. В сеть уже попали спутниковые снимки центра после атаки, на которых были видны разрушенные системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", включающие спутники "Лотос" и "Пион-НКС". Есть вероятность, что у россиян будут, как минимум, проблемы с выполнением некоторых задач" - заметил эксперт.

По его словам, Министерство обороны Украины также подтвердило уничтожение этого центра, подчеркнув его значимость для системы спутниковой связи и навигации россиян.

Ранее Свитан подчеркнул, что движение на востоке сейчас представляет собой серьёзную опасность. Он полагает, что движение на Нью-Йорк и с юга на Торецк указывает на стратегическую цель россиян – выйти на Константиновку, подрезав наш Часовоярский гарнизон.

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