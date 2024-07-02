Может ли Европа справиться сама без участия США в НАТО? Вопрос этот стал еще более актуальным, когда Альянс отмечает свою 75-ю годовщину, а обсуждения набирают новый уровень в контексте возможного возвращения Трампа в Белый дом. Разговоры о будущем НАТО без Соединенных Штатов побуждают к многочисленным дискуссиям.

На первый взгляд ответ кажется очевидным. Объединенная военная сила членов НАТО даже без участия США поражает – значительно превосходит те ресурсы, которые использовала Украина в 2022 году для сдерживания и отодвигания нападения России. Европейские страны обладают значительными военными ресурсами, включая тысячи современных боевых танков, передовые истребители и высокоточное оружие, создающие мощную оборону.

НАТО (в других странах США) имеет более 1,5 миллиона активных военнослужащих, что превышает численность российских сил. Однако подлинная сила НАТО оказалась не только в числах, но и в передовых технологиях и встроенных командных структурах, которые могут выполнять сложные операции на большом расстоянии с высокой эффективностью. Эти технологии были продемонстрированы в ходе войны в Украине, где НАТО научило украинские силы современным тактикам, позволившим им успешно отразить российские атаки.

Однако НАТО без США сталкивается с серьезными вызовами. Альянс в значительной степени зависит от США в области разведки, логистики и ядерного сдерживания. Без этих критических элементов поддержка армейской эффективности может значительно пострадать.

Следовательно, хотя европейские члены НАТО имеют мощный военный потенциал, они должны усилить свои усилия в областях, где ранее оказывалась поддержка США.

Источник: ukdefencejournal

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