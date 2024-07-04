Обстрелы могут быть попыткой помешать украинским войскам в развертывании своих сил.

Недавно враг снова атаковал приграничье Сумской области, был зафиксирован 21 взрыв. В сети появилась информация о возможных последствиях этой атаки. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о вероятности открытия нового фронта на Сумщине.

Он заметил, что обстрелы не обязательно указывают на подготовку к наступлению.

«Вполне вероятно, что враг пытается препятствовать украинским войскам в развертывании на этом направлении, создании окопов и фортификаций. Обстрелы приграничной зоны, вероятно, нацелены на нарушение возможностей обороны Украины на этом участке фронта» - рассказал Свитан о новом замысле врага на данном направлении.

Также он заметил, переход от обороны к наступлению может произойти достаточно быстро. В данном случае, обстрелы могут быть попыткой помешать украинским войскам в развертывании своих сил.

В то же время Свитан подчеркнул важность укрепления всей границы с Россией, превращая ее в линию фронта. Это станет ключевым шагом для защиты Украины, и чем раньше это произойдет, тем лучше для нашей обороны.

Ранее эксперт поделился, самым сложным направлением на фронте остается Покровское. В районе Очеретино сосредоточено большое количество российских войск, предположительно намеренных двигаться в направлении трассы Покровск – Константиновка. Однако даже в случае выхода на трассу это не приведет к обвалу фронта или перерезанию логистических путей.

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