Если Украина не получит достаточную военную помощь, она может оказаться в безвыходном положении.

Ситуация на фронте в Украине остается сложной. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине приходится долго ждать помощи, из-за чего она не может достичь своих военных целей. Он отметил, что ВСУ будут готовы предпринять решительные действия, когда будет достаточное количество оружия. Детальнее о ситуации на фронте рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк.

Однако текущую ситуацию нельзя назвать тупиком. Если Украина не получит достаточную военную помощь, она может оказаться в безвыходном положении. Были допущены две принципиальные ошибки, которые также привели к текущей ситуации на фронте.

"Во-первых, стратегия наступательных действий, когда Украина пыталась атаковать одновременно на нескольких направлениях, была ошибочной. Во-вторых, государство не смогло выработать эффективную модель взаимодействия между обществом и государством, чтобы люди были готовы идти на фронт и защищать свою страну" - рассказал эксперт.

В начале войны украинская армия демонстрировала высокие боевые качества, несмотря на меньшее количество ресурсов. Однако многие опытные офицеры погибли, и замены им не было подготовлено. В то время как Россия продолжала массовую мобилизацию, в том числе без учета потерь.

"Украине необходимо вернуть профессиональное превосходство и качественную подготовку личного состава, чтобы избежать поражения. Важно, чтобы страна снова продемонстрировала высокие боевые качества, которые были заметны в первые месяцы войны" - заключил эксперт.

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