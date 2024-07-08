Есть вероятность того, что Украина потеряет Торецк, и возможным вариантом является управляемый отход украинских защитников из города.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Анастасии Федор.

"По большому счёту мы выполним задачу там выравнивания фронта, если будет принято такое решение. Но у нас есть возможность Торецк удержать. Торецк сам по себе – это господствующая высота и, в принципе, если туда будет перенаправлено достаточное количество сил средств, то мы его удержим", – заявил Роман Свитан.

Но, по словам эксперта, есть другая проблема – российские оккупационные войска пытаются обойти Торецк, и им это тоже может удасться.

"Обойти с юга, со стороны юго-запада, со стороны Очеретино. Вот они пытаются дойти до трассы на Константиновку, а Константиновка это уже северо-запад от Торецка. И движение россиян южнее Часова Яра, то есть та же Андреевка, та же Клещеевка, та же Курдюмовка – это как раз то, что практически нависает с севера над Торецком. Потому вот эти клещи, которые могут в принципе сомкнуться, если мы дадим им сомкнуться, заставят наше руководство вывести войска из Торецка", – пояснил Роман Свитан.

Военный эксперт добавил, что мы должны быть готовы к любому из этих трёх сценариев, в том числе к управляемому отходу.

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