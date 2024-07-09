Донецкая область – это сейчас самое важное для российских оккупантов направление, и именно туда они бросают много элитных подразделений, а Харьков и Запорожье отошли на второй план.

"Что характерно, почему я делаю вывод, что это направление для них очень важно, очень много здесь они бросали элитных подразделений, то есть экипированные, подготовленные, очень тяжелый противник. Это морпехи, десантура, это спецура.

То есть, для понимания, мы вели дроном группу морской пехоты, не смогли ее уничтожить, они отходили, они 7 км пробежали, мы их видели, не снижая темпа, не отдыхая, никто не падал, не говорил, просто в одном ритме в брониках с оружием пробежали 7 км в лес, там спрятались", – рассказал Кирилл Сазонов в интервью Елене Кирик.

Военный подчеркнул, что рф бросает на Донетчину много очень хорошо подготовленных частей, больше нет тех "чмобиков", о которых мы очень любили шутить.

"Противник тяжелый - это правда. Они очень работают тоже неплохо и с дронами, и с корректировкой огня, как и мы работаем, наши минометчики. Вчера отработали очень хорошо: враг продвинулся, занял посадку, наши минометчики одним залпом из 82-го миномета - это не такой уж большой калибр – 5 200-х на вражеских позициях и 21 300-й – все, почти подразделения, которое туда зашло, нет от одного залпа наших минометчиков", – рассказал Кирилл Сазонов.

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