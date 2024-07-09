Военный объяснил, как изменилась ситуация на поле боя после того, как украинские защитники отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру.

Микрорайон "Канал" в городе Часов Яр сейчас выглядит так же, как Авдеевка, Марьинка, Соледар и Бахмут. Там не за что держаться, ни подвалов, где спрятаться от прилетов, ни каких-либо укреплений.

Об этом рассказал украинский политолог и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Елене Кирик.

"Наконец-то они на самом деле за несколько месяцев вышли таки к самому каналу, потому что микрорайон "Канал" он по ту сторону канала Северский Донец-Донбасс, такое естественное препятствие очень тяжелое для противника. Он находился ближе к Бахмуту, ну, сейчас его почти снесли. В последнее вреся иногда там продолжались бои уже не такие позиционные. Там работали вражеские группы, наши группы, потому что линии обороны какой-то там не было, потому что его снесли, сравняли с землей", – объяснил Кирилл Сазонов.

Военный напомнил, что по оценкам ОСУВ "Хортица" враг за несколько месяцев, штурмуя микрорайон "Канал", потерял более 5000 человек - это очень большие потери.

"Держаться там дальше и положить ребят в землю просто нет ради чего, поэтому отошли на позиции, отошли в город Часов Яр, закрепились за каналом. Канал одолеть труднее значительно, потому что техника его бронированная не одолеет, там два моста небольшие - они под обстрелом, а сам канал – они вынуждены останавливаться, высаживая десант, и именно в это время они цель для нашей арты, для наших минометчиков, для наших дронов, и именно остановка у канала – это для них приговор", – добавил Кирилл Сазонов.

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