Когда мы видим новости о Покровском, Торецком, Лиманском, Краматорском, Кураховском направлениях – это все Донецкая область, и ситуация там очень тяжелая.

За последнюю неделю стало очевидно, что российские оккупанты в Донецкой области куда-то спешат, будто имеют какие-то дедлайны, будто что-то случится плохое для них, и нужно успеть захватить как можно больше, в идеале выйти на границы области.

Об этом рассказал украинский политолог и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Елене Кирик.

"Харьков, Запорожье, это все сейчас для врага на втором месте. На первом именно Донетчина, и здесь работают и более элитные части, они перебросили сюда и морскую пехоту, которую мы помним по Бахмуту, и спецуру из так называемого первого армейского корпуса , и десант – работает 98 вражеская дивизия, которую мы почти сточили в свое время, но сейчас она с пополнением, с резервами снова вернулась. Это очень тяжелый противник, и потому я делаю вывод, что это для них приоритет", – объяснил Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что неизвестно, что именно так подгоняет россиян, возможно, они боятся, что вот-вот у нас будут F-16, и они не смогут накрывать наши позиции КАБами.

"Эта тактика себя оправдала на Авдеевке, и мы видим КАБы и по Волчанску, и КАБами они очень-очень плотно накрывают и Часов Яр, и Торецк, и Нью-Йорк здесь под Торецком. Они долетают до Покровска, Константиновки, Краматорска, Дружковки Славянска.

И КАБ не остановишь, КАБ сбить почти невозможно, поэтому сбивать надо самолет, летающий над Донецком, и наше ПВО туда не достает, поэтому только благодаря истребителю, благодаря ударам по их авиабазам можно это будет остановить. И мне кажется, что они тоже это учитывают, что скоро это изменится, и потому сейчас штурмуют очень активно", – добавил Кирилл Сазонов.

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