В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты начали использовать новую тактику применения БПЛА и ракетных ударов по территории Украины.

Теперь оккупанты запускают дроны-разведчики без сигнала GPS, а включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведывать и нанести туда уже удар Искандером.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой рассказал, что во время ведения боевых действий тактика меняется каждые 3-4 месяца.

"Враг создаёт определенные ведения действий, естественно, мы противодействуем, дальше противник следующие действия проводит... Вот сейчас на данный момент есть такая фишка у россиян: пытаться по маякам выводить.

Размещаются маяки на нашей территории, которые, кстати, постоянно подпитываются, может быть даже переносятся, потому что они должны подпитываться батареями, то есть маяки, по которым идут российские "Орланы", ZALA или Supercam, идут, естественно, без GPS-трекинга, то есть его в принципе этот беспилотник не видно", – рассказал Роман Свитан.

По словам эксперта, когда БПЛА выходит на цель, дальше проводит доразведку, корректировку огня и подтверждение, если заходят ракеты.

"Да, такая тактика есть. Есть противодействие, сейчас занимаются специалисты в этом вопросе. Но это будет постоянно. Вот сейчас мы говорим об одной тактике, через несколько месяцев будем говорить о другой, постоянно все эти механизмы совершенствуются с одной и с другой стороны", – добавил Роман Свитан.

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