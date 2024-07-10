Сконцентрированные удары ВСУ могут быть более результативными и позволят сохранить большее количество дронов для дальнейших атак.

В прошлом году Украина проводила атаки с использованием дронов по Москве для повышения морального духа украинцев и деморализации оккупантов. Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире телемарафона, на сегодняшний день Москва хорошо защищена системами противовоздушной обороны.

"Для преодоления этой защиты требуется больше ресурсов, в том числе значительное количество дронов для отвлечения внимания ПВО. В связи с этим возникает вопрос: не целесообразнее ли направлять дроны на склады в Воронежской области, заводы под Тамбовом или другие объекты ВПК в разных местностях?" - заметил эксперт.

Мусиенко также отметил, что такие удары могут быть более результативными и позволят сохранить большее количество дронов для дальнейших атак. Эксперт подчеркнул важность концентрации на целях, которые интересуют украинские силы обороны в различных частях России, начиная от приграничных областей.

"Пока стоит концентрироваться на целях, на которых концентрируются наши Силы обороны в разных уголках территории РФ. Целей очень много" - заметил также эксперт.

Ранее Мусиенко отметил, что сейчас наблюдается высокая активность на международной арене: визиты, обсуждения, глобальный саммит мира, инициированный Украиной, который задал определенный темп. Россия, в свою очередь, пытается догнать и участвовать в этих процессах, но ограничивается тактическими успехами.

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