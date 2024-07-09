Военный рассказал о ситуации в Часов Яре и Торецком направлении, что известно на данный момент.

Под прикрытием непогоды и дождя активно лезли вражеские группы штурмовиков под городом Часов Яр и Торецк – отражены все попытки штурмов.

Об этом сообщил доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

Военный рассказал, что 41омбр держит позиции, рядом очень боеспособные подразделения 24 бригада, 110 и другие. Также на это направление зашла, это не секрет, 95-я десантно-штурмовая, которая "набрасывала очень неслабо врагу".

"Когда заходит подразделения на усиление – у врага нет шансов. Никто не жалуется, что тяжело, что вражеская авиация доминирует в воздухе и обстрелы постоянные. Все боевые с опытом. И враг получает настоящую взбучку. А я утром пишу вам коротко: Все атаки отражено, продвижений врага нет", - добавил Сазонов.

Также военный ВСУ рассказал о рассказах о подкопе, через который враг прорвался в тыл и якобы что-то захватил.

"Не верьте слухам. Да, подкоп был. Да, элитные вражеские подразделения по нему продвинулись. Но когда вышли на поверхность, то увидели десантуру с 95-й. Вот лучше бы для них оставаться под землей и тихо зарыться самостоятельно. Больше их нет , не о чем говорить", - информирует Кирилл Сазонов.

От ОСУВ «Хортица» есть информация по потерям врага на Северном фронте за неделю, она поражает. Среди потерь врага личного состава – 7505, танков – 69; боевых бронемашин – 127, орудий и минометов – 276 и многое другое.

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