Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что видео- и фотодоказательства целенаправленной атаки рф на «Охматдет» – это лишь первый этап, злоде6я нужно привлечь к ответственности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Кадры руин на месте детской больницы «Охматдет», утверждает эксперт, облетели весь мир, это место очередного ужасного российского военного преступления, террористического акта путинского режима. Особенностью этой атаки, отмечает он, является то, что нам удалось поймать вора за руку, потому что на кадрах ясно видно, что российская ракета Х-101 целенаправленно летела на детскую больницу, она не отклонилась и не была подбита.

«На заседании Совбеза ООН Небензя и вся компашка были вынуждены опускать глаза, потому что даже им было стыдно, потому что они понимали истинную причину произошедшего», - отмечает Александр Мусиенко.

Однако, отмечает он, поймать вора за руку – это только первый этап проведения расследования и привлечения к ответственности. Следующим неотъемлемым этапом, констатирует эксперт, является обеспечение неотвратимости наказания для этого злодея.

«На Совбезе ООН большинство осудило россию, большинство, но не все. И вообще дикость, что россия в это время председательствует во время заседания Совбеза. Но у меня есть убеждение, что эта война должна закончиться взломом системы. То есть эта система, которая демонстрировала свою неэффективность, должна быть либо переоснована, либо должна быть видоизменена так, чтобы она демонстрировала свою действенность и действительно работала», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россияне начали борьбу против детей, не достигнув ничего на поле боя.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, как украинцы должны строить цивилизационные проекты.





