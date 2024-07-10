Военный эксперт Олег Стариков заявил, что, чтобы переиграть россиян с их новой стратегией атак на фронте, надо правильно использовать мобилизованных и правильно создавать новые бригады.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Логика какая? В лоб они уже не атакуют, они заходят с флангов и идут перекрывать линии снабжения. Вот Новоселовка Первая, там у нас серьезный укрепрайон. Они сверху будут заходить и снизу заходить, перерезать лини снабжения. А раз перережут линии снабжения, или отходить придется, или что делать? Или попадать в котел. Поэтому наши части отходят потихонечку, отходят. Никакой трагедии особо нету, но для того, чтобы остановить вот это все, необходимо прикладывать определенные усилия», - объясняет Олег Стариков.

В частности, отмечает гость программы, это и тема формирования у нас новых бригад. По его словам, чтобы сформировать новую бригаду, провести боевое слаживание, то это надо 6-9 месяцев, и это минимум, и это еще сырая очень бригада. Ранее, вспоминает эксперт, у нас были публикации, что Украина готовит 5 бригад, связанных с созданием оперативного резерва, и вот это хорошо именно как для оперативного резерва.

«А вот тех мобилизованных, которые есть, лучше всего передать в старые бригады, в те, которые уже воевали, для того, чтобы опытные солдаты, опытные сержанты подготавливали. А если вновь обратно вот это сделать, никакого толку особо с них не будет. Почему? Потому что в первом бою боятся все. Это первое. Второе – командиры, все, кто управляют, должны научиться управлять. А как они научатся, они ни разу в бою не были?», - рассказывает Олег Стариков.

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