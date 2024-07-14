Качество принятия решений в армии продолжает ухудшаться. Руководители, отвечающие за стратегические и тактические решения, формулируют вопросы, которые не способствуют эффективному управлению войсками. Это становится серьёзным препятствием на пути к победе в войне, делится журналист Юрий Бутусов в своем блоге.

Сейчас многие сосредоточены на вопросах вроде: "Почему утрачены позиции?", "Что делается для их восстановления?" и "Кто будет отвечать за потери?". Верховный главнокомандующий, в свою очередь, акцентирует внимание на темпах наступления и кадровых перестановках.

Такой подход приводит к политизации управления войсками, сокрытию реальной обстановки и запугиванию командиров уголовными делами. Это мешает исправлению объективных проблем и приводит к массовому снятию компетентных командиров с должностей. В результате на ключевые посты назначаются люди, ориентированные на отчёты, а не на реальные результаты.

Бюрократизация армии, уничтожение инициативы командиров и необоснованные потери личного состава усугубляют ситуацию. Потеря рубежей обороны и невозможность компенсировать численное преимущество врага ведут к критическому снижению обороноспособности государства.

"Ни одна армия мира не побеждала количеством уголовных дел и журналов учета — это путь к поражению. А побеждают всегда армии, где на все должности продвигаются настоящие лидеры, которые накапливают опыт, берут на себя ответственность и в которых верят люди, которые идут в бой" - заявил Бутусов.

Бутусов считает, что сейчас для улучшения ситуации необходимо акцентировать внимание на эффективности действий, зафиксированных на видео, реальных потерях и мерах, которые помогут увеличить ущерб врагу и сократить собственные потери.

Руководство Украины должно немедленно пересмотреть подход к управлению армией, чтобы обеспечить победу в войне с оккупантами.

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