Ситуация на фронте остается крайне напряженной. На Торецком направлении не прекращаются российские штурмы, и враг пытается проникнуть в город. Российские войска оккупировали село Евгеновка, расположенное в 20 километрах от Покровска, и продвинулись возле Юрьевки в Мариупольском районе.

Военный эксперт Роман Свитан, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор, объяснил, как россиянам удается продвигаться на нескольких направлениях сразу за последнее время.

По словам Свитана, российская армия накопила значительные силы и авиацию. Противник использует высокопрочные авиационные бомбы (КАБы), что позволяет уничтожать любые укрепленные районы.

"Российские войска применяют тактику массовых авиационных бомбардировок, а затем проводят "мясные штурмы". Других вариантов у них нет. После авиационных ударов различного калибра на земле почти ничего не остается, что вынуждает подразделения ВСУ отступать на новые позиции" - рассказывает эксперт.

До тех пор, пока у Украины не появятся в достаточном количестве истребители F-16 или зенитно-ракетные комплексы, способные сбивать российские Су-34, Силам обороны придется отходить, также считает Свитан.

Россиянам требуется определенное время для подготовки к массированным ударам из-за особенностей использования различных видов ракет. При этом у России нет проблем с накоплением оружия.

Время для повторного удара зависит от подготовки россиян. Если они планировали тандемный удар, распределив цели на вторую волну, то могут нанести его уже через несколько дней. Однако для подготовки и выполнения такого же масштабного удара требуется около недели.

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