Народная депутат Марьяна Безугла вновь выступила с резкой критикой в ​​сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. На этот раз она рассказала о так называемом "Торецком преступлении".



Свое сообщение нардепка опубликовала в Telegram.

По словам Безуглой, каждый день пребывания Сырского в должности якобы снижает боеспособность украинских войск. Она сравнила его с уволенным ранее генералом Юрием Содолем.

"Как работает логика генералитета по защите себя на примере прорыва обороны городов Торецк и Нью-Йорк (эти события и затирание доказательств повторяются снова и снова, и никто не наказан). Почему без неизбежного вмешательства Президента как можно скорее наша армия сотрется и превратится в необученную сплошную пехоту «ограниченно пригодных» в «бригадах-зомби».

Итак, Торецкое преступление:

- 24-я бригада — одна из немногих, почти в полном составе, не рассеянная, как другие, защищала города Торецк и Нью-Йорк больше года. Это доказало свою эффективность, ведь четкая полоса ответственности в подразделении и постоянная команда обеспечивают стабилизацию обороны. Еще один похожий пример – 54-я бригада в Северске.

– Военные уже очень хорошо знали местность, били россиян вглубь на километры дронами и не позволяли прорваться в города.

– Однако разведке стало известно, что враг ищет возможности прорыва и собирается попытаться это сделать в ближайшее время.

- Внезапно Сырский через Содоля дает приказ снять всю бригаду и отправить на Временный Яр, а 41-ю бригаду, которая была во Временном Яру, снять и отправить на Торецк.

– Разведчики, руководство бригад и даже оперативно-тактические группировки отмечают риски, что это может спровоцировать дополнительную атаку россиян и прорвать линию обороны. Кроме того, некоторые позиции были устойчивы еще с 2014 года. Содоль и Сырский не слушают.

– О ротации узнают россияне, и нашим разведчикам становится известно, что враг принял решение наступать. В ходе анализа русских перехватов становится известно даже дату и время.

- Снова отмечаются риски и такая ротация уже неизбежно приведет к прорыву.

– Снова приказ не отменяется, а никаких резервов не предоставляется.

– Содоль во время ротации и событий после нее едет в Одессу пьянствовать в ресторане.

– 24-я бригада отправляется во Времен Яр. В ходе ротации с 41-й бригадой во Временном Яру теряются позиции, и Генштаб лжет обществу, что мы отошли на более выгодные подготовленные рубежи обороны. Отмечу, что никаких подготовленных рубежей обороны во Временном Яру не было и нет, и это могут подтвердить имеющиеся в сети спутниковые снимки.

- 41 бригада спешит в Торецк и «с колес» получает удар противника. Россияне заходят в Нью-Йорк, подбираются к Торецку. На волне огласки этих и других событий, а также прошлых «подвигов» Содоля снимают, хотя Сырский пытается его защитить, а Генштаб рапортует о новом Торецком направлении. Вместо Содоля Президент назначает Игнатова и представляет его войску.

- Но Содоль – генеральская пешка, голова – Сырский. Поскольку именно он принимал решения по ротации и тысячи других решений раньше, ему нужно теперь попытаться отвести от себя внимание, а также не допустить наказания ни одного генерала как прецедента. Для этого в духе опытных преступников нужно уничтожить доказательства и свидетелей, запугать выживших, прикрыть соучастника и не дать успеха Гнатову, который не является «своим» руководителем и является представителем нового малочисленного поколения командиров.

– Сырский забирает часть подразделений у 24-й бригады из Временного Яра и в то же время забрасывает бригаду распоряжениями на «восстановление позиций», что не приводит ни к какому восстановлению, но приводит к бессмысленным человеческим смертям. Десятки, десятки смертей. Свидетелей становится меньше.

- Кроме того, в ходе своей операции Сырский готовит снятие приданого бригаде подразделения, долгое время стоящее на ключевом направлении продвижения россиян во Времен Яр, что откроет им эту возможность и еще больше ухудшит положение 24-й бригады. Командир бригады идет уже на открытый конфликт и просит не отправлять людей "на убийство". Сырский начинает процесс снятия командира бригады.

– Игнатова Головком ограничивает отработанными методами, не давая ему двигать поставленных Содолем «их» людей, таких как Соколов (отвечал за Чонгар в 2022), Палас, Луценко и другие. Распределяет ресурсы сам и вмешивается в управление мимо Гнатова и даже комбригов вплоть до взвода", - написала Безугла.





Безуглая со ссылкой на источники также рассказала, что Сырский якобы согласен подписывать режим прекращения огня с Россией.



"Ряд источников подтвердили мне два важнейших момента относительно позиции Сирского и его окружения:

- Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.

- Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество" над россиянами на собственной земле. Он ведь мыслит симметрично, и делает единственный логический для себя вывод", - написала Безугла.





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