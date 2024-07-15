Один более дорогой дрон заточен под реальную ситуацию с РЭБ и РЭР заменит десятки стандартных.

Армия РФ везет на фронт новую партию дронов с хорошим тепловизором, работающих на нестандартных частотах видеосвязи.

Об этом у себя в телеграмм канале написал военный специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов.

На фронта едет новая партия российских дронов ПФХ-2 с хорошим тепловизором плюс не стандартные частоты VTX. Будьте внимательны ночью. Почему так много стало этой модели с разными комплектациями? Работает новый уральский завод, который смотрит за актуальностью частот на фронтах”, - написал Бескрестнов.

Он добавил, что ВСУ также важно изменить тактику FPV – перейти из количества в качество.

“Один более дорогой дрон заточен под реальную ситуацию с РЭБ и РЭР заменит десятки стандартных. Наши производства в большинстве своем этого не учитывают и гонят потоком стандартные комплектации, потому что «и так все разбирают». Новые фишки повышают себестоимость дрона, а у нас ставка на количество. Затем, как Мадяр говорил, "люди в окопах" занимаются апдейтом дронов под реальности фронтов. Конечно, те, у кого есть деньги и знания”, - написал «Флэш».







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